Am Sonntag versetzte diese Nachricht die Film- und Fernsehwelt in große Trauer! Disney-Star Cameron Boyce ist mit nur 20 Jahren überraschend verstorben. Der Schauspieler wurde durch einen Anfall, den er als Folge einer länger andauernden Krankheit erlitt, aus dem Leben gerissen. Neben Familie, Freunden und der Fangemeinde nimmt auch die internationale Promi-Landschaft Abschied von dem Schauspieler. Im Netz richtet Hollywood-Star Adam Sandler (52) nun diese herzzerreißenden Worte an den Verstorbenen.

"Zu jung, zu süß, zu lustig. Einfach das netteste, talentierteste und anständigste Kind überhaupt. Ich habe den Jungen geliebt", schreibt der Amerikaner zu einem Bild von Cameron auf Instagram. Der 20-Jährige habe sich immer sehr um seine Familie und die ganze Welt gekümmert – Adam sei ihm dankbar für alles, was der Junge gegeben habe. "Unsere Herzen sind gebrochen. Wir denken an deine Familie und äußern unser tiefstes Mitgefühl", schließt der Schauspieler seinen rührenden Post.

Für den Streifen "Kindsköpfe" standen Adam und Cameron gemeinsam vor der Kamera. In der zweiteiligen Komödie verkörperte der mit 20 Jahren verstorbene Schauspieler Keithie Feder, den Sohn von Adams Rolle Lenny. 2010 lief der Blockbuster mit den beiden Schauspielern im Kino.

Getty Images Schauspieler Cameron Boyce

Everett Collection/ ActionPress Cameron Boyce und Adam Sandler in "Kindsköpfe"

Everett Collection/ ActionPress Adam Sandler mit seiner Film-Familie in "Kindsköpfe"



