Bei Bauer sucht Frau International wurde in der gestrigen Folge genagelt – im wahrsten Sinne des Wortes! Chilene Marco stellte seine zwei verbliebenen Bewerberinnen vor eine ziemlich knifflige Herausforderung, bei der sie buchstäblich Schlagfertigkeit beweisen mussten. Sabrina und Vanessa sollten mit präparierten Hammern Nägel in einen Baumstamm schlagen. Welche der beiden Damen machte dabei eine bessere Figur und konnte Marco beeindrucken?

Die zwei Blondinen gaben ihr Bestes und hämmerten drauf los – da ihren Werkzeugen die Schlagfläche fehlte, war dies gar kein so leichtes Unterfangen. "Als wir um die Wette nageln sollten, mit den echt gemeinen Hammern, hab ich gedacht: 'Das kann doch nichts werden?'", musste Vanessa im Nachhinein lachen. Die Challenge ging trotzdem glimpflich für die Hundesalonbesitzerin aus: Konkurrentin Sabrina schmiss vorzeitig das Handtuch – oder besser den Hammer. "Glück im Spiel, Pech in die Liebe", stichelte die 32-Jährige anschließend in Richtung Vanessa.

Marco zeigte sich über den Ausgang des Spielchens begeistert – und beide Ladys konnten bei dem chilenischen Hottie punkten: "Ich fand den Spruch im Zusammenhang mit dem Spiel sehr interessant, weil Vanessa nimmt diese Challenges an, macht das alles", erklärte er anschließend und resümierte weiter: "Sabrina ist da ein bisschen zurückhaltender, dafür aber ein bisschen tieferes Wasser." Zum aktuellen Zeitpunkt könne der Natur-Coach noch keine Entscheidung treffen: "Ich habe beide Mädels einfach total gerne."

TVNOW / Tobias Strempel "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Marco aus Chile

TVNOW Bauer Marco aus Chile mit Antonia, Vanessa und Sabrina

TVNOW / Tobias Strempel Marco, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

