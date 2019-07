Was für ein rührender Geburtstags-Gruß! Jordyn Woods (21) und Jaden Smith (21) verbindet seit Kindertagen eine enge Freundschaft. Die Familie des Curvymodels stand Hollywood-Star Will Smith (50) und dessen Kids sehr nah und so wuchs die Beauty mit dem Promi-Spross auf. Und auch als junge Erwachsene scheinen sich die zwei noch sehr nah zu stehen: Denn Jordyn gratulierte ihrem Kumpel nun besonders herzlich zu seinem B-Day!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 21-Jährige eine Reihe von zuckersüßen Throwback-Pics, die sie und Jaden als Kinder zeigen. Dazu widmet sie dem Nachwuchs-Schauspieler rührende Zeilen: "Alles Gute zum Geburtstag an den liebevollsten und fürsorglichsten Jungen, den ich kenne. Ich liebe dich bester Freund." Den Beitrag versah sie unter anderem mit einem Herz-Emoji.

Vor allem in den vergangenen Monaten war der 21-Jährige vermutlich eine große Stütze für die Influencerin, denn die waren alles andere als leicht. Angeblich soll Jordyn mit Tristan Thompson (28), dem Ex von Khloe Kardashian (35), geknutscht haben. Daraufhin kündigte ihr der gesamte Kardashian-Jenner-Klan – inklusive ihrer BFF Kylie Jenner (21) – die Freundschaft. Wochenlang war dieser Mega-Beef Thema in den Schlagzeilen.

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods und Jaden Smith

Anzeige

Instagram / jordynwoods Jaden Smith und Jordyn Woods

Anzeige

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de