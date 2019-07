Die zwei wohl wichtigsten Menschen in Michael Wendlers (47) Leben haben augenscheinlich einen wirklich guten Draht zueinander! Dass die Freundin ihres Papas nur wenige Monate älter ist als sie selbst, scheint Adeline Norberg nicht zu stören. Und auch Laura Müller (18) hat ihre potenzielle Stieftochter offenbar fest ins Herz geschlossen: Wie gut sich die beiden verstehen, deutet jetzt Lauras Social-Media-Beitrag aus Mallorca an!

Aktuell befinden sich Michael und seine Freundin auf der Sonneninsel im Mittelmeer, während Adeline zu Hause in den USA geblieben ist. Doch das Paar ist in Gedanken bei ihr – besonders Laura kann es kaum abwarten, Wendlers Tochter schon bald wiederzusehen! "Wir denken den ganzen Tag an dich und vermissen dich. Bis ganz bald, meine Süße", schreibt Laura in ihrer Instagram-Story zu einem Clip, in dem sie und ihr Schatz auf einer Cabrio-Fahrt zu sehen sind. Ob Adeline Lauras Mutterinstinkte weckt?

Wohl kaum: Schon häufiger hatte Laura betont, dass sie die Rolle der Stiefmutter keinesfalls einnehmen wolle: "Sie hat halt ihre Mama und ihren Papa und ich bin halt jetzt die neue Freundin", stellte die 18-Jährige bei Goodbye Deutschland klar.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler mit einem Gruß an Adeline Norberg, Juli 2019

Instagram / adelinenorberg2019 Michael Wendler und seine Tochter Adeline Norberg, Dezember 2018

Instagram / wendler.michael Adeline Norberg mit ihrem Vater Michael Wendler und seiner Freundin Laura

