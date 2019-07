Felix van Deventer (23) genießt sein privates Glück! Der GZSZ-Darsteller und seine Partnerin Antje durften am vergangenen Samstag ihren ersten Spross auf der Welt begrüßen. Den Namen verriet der Schauspieler in den sozialen Medien bereits: Sein Sohn hört auf den Namen Noah. Auf ein erstes Foto des kleinen Wonneproppens müssen sich die Fans des ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmers noch gedulden. Bis dahin zeigt sich Felix allerdings super-happy über den Familienzuwachs!

In seiner Instagram-Story teilt der TV-Star ein knuffiges Baby-Pic: Ein winziges Füßchen des Neugeborenen reckt unter einer Decke hervor. Den Schnappschuss ziert der 23-Jährige mit einem blauen Herz-Emoji. Und nur kurze Zeit danach meldet er sich ein weiteres Mal: "Vielen Dank für die lieben Glückwünsche", richtet er seine Worte an alle Gratulanten und an die "beste Community".

Hinter den etlichen Glückwünschen steckten auch zahlreiche Promi-Kollegen: So freute sich etwa GZSZ-Darstellerin Iris Mareike Steen (27) mit den Eltern: "Jaaaa! Ahhh! Hier auch noch mal alles erdenklich Gute und Liebe von Tante Iris!" Und auch Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) und Bachelor Andrej Mangold (32) hießen den Nachwuchs mit lieben Worten willkommen.

Instagram / felixvandeventer Der Fuß von Felix van Deventers Sohn Noah

Instagram / antjezinnow Felix van Deventer und seine Freundin Antje

Instagram / felixvandeventer TV-Star Felix van Deventer

