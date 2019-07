Pink (39) bekam in Deutschland ein ganz besonderes Präsent überreicht! Die Sängerin tingelt gerade mit ihrer "Beautiful Trauma Tour" durch einige Länder. Dabei machte die Künstlerin am Montag auch Halt in Hamburg. Das Musikevent ließ sich auch Moderator Elton (48) nicht entgehen und brachte seine Fan-Liebe an diesem Abend auf ganz besondere Art und Weise zum Ausdruck: Er drückte Pink einen ganzen Laib Käse in die Hand!

Elton schmuggelte einen riesigen Gouda ins Volksparkstadion und überreichte ihn der "Who Knew"-Interpretin während des Konzerts. Die konnte ihr Glück kaum fassen, als sie mit dem schweren Milcherzeugnis wieder auf die Bühne wankte. "Ich bin glücklicher als an meinem Hochzeitstag. Ich werde den nicht teilen", scherzte die Blondine. Das war aber nicht das erste Mal, dass Elton der Musikerin ein solches Geschenk machte: Schon 2013 hatte das TV-Gesicht der Künstlerin ein Bündel Käse während eines Auftritts vor die Füße geworfen.

Die diesjährige Tour von Pink hat es echt in sich: Denn vor Eltons Käse-Aktion sorgte ein anderes Ereignis im britischen Liverpool für Aufsehen: Nur wenige Minuten nach Pinks Eröffnungsnummer brachte ein hochschwangerer Fan noch in der Location sein Baby zur Welt.

Instagram / elton_tv Elton und Pink

Anzeige

Instagram / elton_tv Pink während ihrer "Beautiful Trauma Tour"

Anzeige

Getty Images Pink 2019 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de