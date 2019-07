Mike Heiter und Elena Miras (27) sind der lebende Beweis, dass Kuppelshows durchaus funktionieren können! Nachdem die beiden sich in dem TV-Format Love Island kennenlernten, verlief ihre Liebesgeschichte zwar zunächst etwas holprig – dennoch sind die Turteltauben mittlerweile seit fast zwei Jahren ein glückliches Paar. Seit vergangenem August sind der Muskelmann und die schöne Schweizerin auch Eltern ihrer gemeinsamen Tochter Aylen. Nun fehlt eigentlich nur noch die Hochzeit!

Das denkt sich offenbar auch Elena! In ihrer Instagram-Story stellte sie sich jetzt einigen Fragen ihrer neugierigen Fans. Ein Follower wollte wissen, ob sie und Mike heiraten wollen – woraufhin Elena ihren Partner wissen ließ: "Ich warte auf meinen Ring." Na, wenn das kein Wink mit dem Zaunpfahl ist! Zum Glück hat sich auch Aylens Papa schon Gedanken zu diesem Thema gemacht. "Ich bin ein Perfektionist und muss den Antrag gut durchplanen und es muss was Krasses sein. Deswegen alles zu seiner Zeit", enthüllte er seine Pläne in seiner Story.

Demnächst werden Elena und Mike ihre Beziehung noch einmal mächtig auf die Probe stellen: Sie gehen zusammen ins Sommerhaus der Stars! Während etliche Fans des jungen Paares sich bereits darauf freuen, sie wieder zusammen im TV zu sehen, wurde auch einiges an Kritik geäußert: Schließlich werden sie ihr elf Monate altes Töchterchen während der Dreharbeiten nicht sehen!

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter mit ihrer Tochter Aylen

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter mit seiner Tochter Aylen

