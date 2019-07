So gut steht Shay Mitchell (32) die Schwangerschaft! Erst Ende Juni ließ die Pretty Little Liars-Beauty die Babybombe platzen: Nachdem sie im vergangenen Jahr eine Fehlgeburt erlitt, ist sie nun wieder schwanger! Für die Schauspielerin geht damit ein großer Traum in Erfüllung. Vor wenigen Tagen enthüllte sie mit einem ulkigen Video auch das Geschlecht des Kindes – es wird ein Mädchen. Jetzt teilte Shay weitere Baby-Updates mit ihren Fans: Hübsche Fotos von ihrem Schwangerschaftsbauch!

Nachdem die Schauspielerin sich die ersten sechs Monate ihrer besonderen Umstände damit zurückgehalten hatte, ist ihr Instagram-Kanal mittlerweile übersät von zauberhaften Fotos. Egal ob im Bikini oder im schicken Abendkleid – Shay rockt den schwangeren Mami-Look! Auf sämtlichen Schnappschüssen setzt sie ihre deutlich gewölbte Körpermitte gekonnt in Szene. Das finden auch ihre Fans: Die Bald-Mama erntete bereits etliche Komplimente für die Pics.

Shays Partner und Baby-Daddy Matte Babel (38) kann es bereits kaum erwarten, die gemeinsame Tochter in die Arme zu schließen. "Zu sehen, wie ihr beide in den letzten sechs Monaten gewachsen seid, war die schönste Sache der Welt! Du wirst eine unglaubliche Mutter. Wir haben Glück, dich zu haben. Ich liebe dich!", schwärmte er kürzlich von seiner Auserwählten auf Instagram.

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell im sechsten Schwangerschaftsmonat, Juli 2019

Anzeige

Instagram / shaymitchell Schauspielerin Shay Mitchell im sechsten Schwangerschaftsmonat

Anzeige

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell und ihr Freund Matte Babel

Anzeige

Würdet ihr euch über weitere Babybauch-Pics von Shay freuen? Ja, unbedingt! Nein, das muss nicht sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de