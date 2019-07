Sie schnuppert schon mal Premieren-Luft! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt: Halle Bailey wird zur kleinen Meerjungfrau. Die Sängerin wird sich in der Realverfilmung des Disney-Klassikers “Arielle” auf das große Abenteuer unter dem Meer einlassen. Bis der Streifen in die Kinos kommt, dürfen sich die Fans allerdings erst mal über König der Löwen freuen. Bei der Premiere des Films in Hollywood strahlte Halle jetzt ebenfalls auf dem Red Carpet!

Gemeinsam mit ihrer Schwester Chloe posierte die Musikerin für die anwesenden Fotografen – und sah dabei einfach nur umwerfend aus! Im hochgeschlossenen kleinen Schwarzen, das laut Daily Mail von Philosophy di Lorenzo Serafini stamme, bewies Halle, dass sie ein gutes Händchen für Mode hat. Zu dem Traum in Schwarz, das den Blick auf ihre Beine freigab, kombinierte die 19-Jährige Stiefeletten. Die kleinen Glitzersteine und die gerafften Ärmel machten das Dress zu einem ganz besonderen Hingucker. Einziger Farbtupfer bei Halles Look: ihre großen, roten Statement-Ohrringe, die perfekt zu ihrem Nagellack passten.

Aber nicht nur Halle legte einen echten Glamour-Auftritt hin: Auch Beyoncé, die Löwin Nala in dem Disney-Film ihre Stimme leiht, sorgte für Blitzlichtgewitter! Die Musikerin schlenderte in einem auffälligen Diamant-Blazer und transparentem Rock mit funkelnden Glitzersteinen über den roten Teppich – und das Hand in Hand mit Töchterchen Blue Ivy, die im Partnerlook mit ihrer Mama unterwegs war.

