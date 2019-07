So verliebt sind Hailey (22) und Justin Bieber (25)! Nach nur wenigen Monaten Beziehung ließen das Model und der Erfolgsmusiker sich im September 2018 standesamtlich trauen. Erst vor wenigen Tagen richtete die Tochter von Stephen Baldwin (53) anlässlich ihres einjährigen Verlobungs-Jubiläums eine rührende Liebeserklärung an ihren Mann. Dass der Biebs mindestens ebenso verschossen in seine Auserwählte ist, beweist nun diese Aktion: Justin postete ein zauberhaftes Kuschelfoto von sich und seiner schlafenden Frau!

Den intimen Einblick teilte der 25-Jährige jetzt mit seinen Fans auf Instagram. Auf dem Foto liegt das Paar offenbar im Bett. Während Hailey es sich auf Justins bloßer Brust gemütlich gemacht hat und weggeschlummert ist, nutzte Justin den Moment, um ein niedliches Foto von seiner Angebeteten zu knipsen. Den Augen des Tattoo-Liebhabers nach zu urteilen, hatte auch er zum Zeitpunkt der Aufnahme mit dem Schlaf zu kämpfen.

Unter dem Schnappschuss postete Justin zusätzlich einige romantische Zeilen: "Meine Lippen sind schon ganz neidisch auf meine Arme, weil ich dich damit festhalten kann." Was sagt ihr zu dem Beitrag? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

MEGA Hailey und Justin Bieber in Miami

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber im April 2019

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber

