Liam Payne (25) zieht komplett blank! Ohne Frage, dem Sänger liegen seit seiner Zeit bei der Boyband One Direction reihenweise Frauen zu Füßen – und das nicht nur wegen seiner Mörderstimme. Auch optisch kann sich der Musiker wirklich sehen lassen. Nicht verwunderlich also, dass bei diesem Körper sogar schon Supermodel Naomi Campbell (49) schwach wurde. Nun zeigte sich Liam, wie Gott in geschaffen hat – komplett nackt auf einem Klappstuhl!

Diesen hüllenlosen Schnappschuss teilte Liam aber nicht auf seinem eigenen Instagram-Account. Verantwortliche für den Abzug des knackigen Payne-Pos ist der Fotograf Mert Alas, der den 25-Jährigen offenbar während der Berliner Fashion Week auf einem Hotelbalkon ablichtete. Er postete das Pic auf seinem Profil. Zu sehen ist ein lasziv schauender Liam, der komplett nackt auf einem Klappstuhl mit dem Namen des Fotografen auf der Lehne sitzt. So hat man den 1D-Hottie wirklich noch nie gesehen!

Auch die Reaktionen unter dem Foto fielen begeistert aus. "Ich wäre so gerne dieser Stuhl", fasste ein User wohl die Gedanken der meisten Betrachter zusammen. Hättet ihr erwartet, dass sich Liam mal so nackig macht? Stimmt ab!

Splash News Liam Payne beim Coachella 2019

Instagram / mertalas Mert Alas, Fotograf

Phil Lewis/WENN.com Liam Payne beim WE Day

