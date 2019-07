Suits ohne Herzogin Meghan (37) – wie soll das gehen? Eigentlich ist das ja keine Frage. Schließlich haben sich die künftige Herzogin von Sussex und Serien-Ehemann Patrick J. Adams (37) schon 2018 von der Erfolgsserie verabschiedet. Nun aber kehrt "Suits" für die neunte und letzte Staffel zurück. Da ist es Ehrensache, dass Patrick alias Mike Ross ein Comeback feiert. Meghan aber stand selbstverständlich nicht für einen Gastauftritt zur Verfügung. Nun hat Patrick verraten, wie seine ehemalige Kollegin trotzdem geehrt wird.

Mike Ross kehrt in der fünften Folge nach Manhattan zurück, um bei einem Fall gegen seinen alten Weggefährten Harvey Specter (Gabriel Macht, 47) anzutreten. Mike ziehe es aber keineswegs zurück in die alte Heimat, beteuerte Patrick im Gespräch mit Entertainment Tonight: "Er ist in Seattle, er und Rachel bauen sich eine Existenz auf." Eine mögliche Ehekrise haben die Autoren den Fans also erspart. "Ich verspreche, dass sie glücklich sind", sagte der 37-Jährige.

Meghan wird sogar indirekt zu "Suits" zurückkehren. "Es gibt Telefongespräche mit Rachel mit 'Tschüss, ich liebe dich'", verriet Patrick über seinen Gastauftritt. "Suits" war 2011 angelaufen. Die letzte Staffel mit zehn neuen Folgen startet am 17. Juli 2019 beim Sender USA Network.

ActionPress / Wiese / face to face Patrick J. Adams und Meghan Markle bei "Suits"

Anzeige

Getty Images Patrick J. Adams in New York

Anzeige

Landmark Media Press and Picture Meghan Markle und Patrick J. Adams in "Suits"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de