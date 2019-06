Na hoppla, feiert Herzogin Meghan (37) nun doch noch ein kleines Suits-Comeback? Eigentlich stieg die einstige Schauspielerin, die in der Erfolgsserie die Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane mimte, im vergangenen Jahr nach sieben Staffeln aus der Serie aus. Danach widmete sie sich voll und ganz ihrem Leben als frischgebackene Royal an der Seite ihres Mannes Prinz Harry (34). Doch nun ist die Neu-Mama im Trailer zur finalen Staffel zu sehen – schlüpfte sie etwa noch ein letztes Mal in ihre Rolle?

"Suits"-Fans sollten sich nicht zu früh freuen, denn Meghan kehrt nicht ans Set zurück. Zwar ist die 37-Jährige laut Daily Mail in dem Clip zu sehen. Dabei handelt es sich allerdings nur um Throwback-Szenen, die die Liebesgeschichte von Rachel und ihrem Serien-Ehemann Mike Ross (Patrick J. Adams, 37) dokumentieren – vom ersten Zusammentreffen, über den ersten Sex bis hin zur Verlobung und ihrer romantischen Hochzeit, die am Ende der siebten Staffel stattfand.

Bei der romantischen Trauung fanden die beiden Hauptfiguren 2018 ihr Happy End! "Das mussten wir machen, das waren wir ihnen schuldig", erklärte der Serienverantwortliche Aaron Korsh. Dass Meghan nach den Dreharbeiten ihr Liebesglück auch privat mit einer Trauung und ihrem ersten Baby krönen konnte, freue ihn.

ActionPress / Wiese / face to face Patrick J. Adams und Meghan Markle bei "Suits"

Anzeige

Landmark Media Press and Picture Herzogin Meghan und Patrick J. Adams in "Suits"

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de