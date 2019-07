Darauf haben Royal-Fans lange gewartet! Vor zwei Monaten erblickte Archie Harrison das Licht der Welt – der erste gemeinsame Sohn von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34). Bis auf wenige, ausgewählte Fotos wie die Schnappschüsse von seiner kürzlichen Taufe, bekamen die Fans noch nicht allzu viel von Meghans und Harrys Spross zu sehen. Doch jetzt gibt es endlich die allerersten Paparazzi-Pics von Archie!

Einige Fotografen lichteten den kleinen Mann jetzt während eines Tagesausflugs mit Mama Meghan nach Berkshire ab – seinem ersten Abenteuer in der Öffentlichkeit seit der Taufe! Auf den Bildern ruht der Wonneproppen natürlich in den Armen seiner Mutter. Seit den allerersten Bildern des Neugeborenen ist ein deutlicher Wachstumsschub zu erkennen! Am Anfang der Bilderreihe beweist Meghan ihre Mama-Qualitäten und reibt Archie fleißig mit Sonnencreme ein. Anschließend drückt sie ihrem Sohn noch einen liebevollen Schmatzer auf den Kopf!

Sowohl die Herzogin von Sussex als auch ihre Schwägerin Herzogin Kate (37) besuchten an diesem Tag ein Event im Billingbear Polo Club mit all ihren Kids. Dort konnten Prinz Louis (1) und Co. ihre Väter Harry und William (37) bei einem spannenden Polo-Match beobachten, das sie in gegnerischen Teams bestritten! Was sagt ihr dazu, dass auch Archie mitdurfte? Stimmt ab!

Chris Allerton ©️SussexRoyal Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Sohn Archie

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie Harrison, Juli 2019

SplashNews.com Herzogin Kate und ihr Sohn Prinz Louis

