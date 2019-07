Für diese Show liefen die Designer zu Hochtouren auf! Bei The Masked Singer hüllen sich Promis in farbenfrohe und funkelnde Outfits – und die sorgen bei den Zuschauern schon in Folge eins für Begeisterungs-Stürme. Beim Herstellen der Kostüme bewiesen die Macher wirklich Liebe zum Detail. Nun verriet der Sender ProSieben, wie viel Arbeit dahinter steckt. 3880 Stunden dauerte es, bis alle Verkleidungen bühnenreif waren. Hier kommen die Top drei der aufwendigsten Kostüme!

Für den Anzug des Astronauten wurden 40.000 Strass-Steine aufgeklebt. Klar, dass das nicht binnen Minuten erledigt ist. Insgesamt verbrachten die fleißigen Schneider 800 Stunden mit der Fertigstellung des 25 Kilogramm schweren Ensembles. Das Kleid des Engels lastet mit 25 Kilo – inklusive Maske – ebenfalls schwer auf den Schultern des noch unbekannten Stars. Um die göttliche Aufmachung perfekt in Szene zu setzen, dauerte es 380 Stunden. Lucy Diakovska (43) durfte ihr 20 Kilo schweres Oktopus-Dress bereits ablegen, dabei steckten stolze 600 Arbeitsstunden darin. Für die Produktion wurde extra Spitze aus Venedig eingeflogen.

So hübsch die Outfits für die Zuschauer auch anzusehen sind, für die Promis ist es eine echte Herausforderung, darin zu performen. "Sehen, Hören, Atmen, das alles war sehr schwer, vor allem in der ersten Sendung. In der ersten habe ich kaum was gesehen und deshalb musste ich auch von zwei Leuten auf die Bühne gebracht werden", erklärte die bereits ausgeschiedene Susan Sideropoulos (38) im Promiflash-Interview.

