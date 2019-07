Am gestrigen Donnerstag flimmerte eine neue Folge der beliebten Musik-Show The Masked Singer über die Bildschirme und ließ die Zuschauer sowie die Jury wieder rätseln, welche Promis sich hinter den mysteriösen Verkleidungen verbergen. Dass die aufwendigen Kostümierungen aber auch einige Tücken mit sich bringen können, verriet nun der kürzlich ausgeschiedene Schmetterling Susan Sideropoulos (38). Die Schauspielerin offenbarte jetzt gegenüber Promiflash: Unter der Maske ist man beinahe blind!

Die 38-Jährige schlüpfte bereits zum zweiten Mal in das aufwendige Schmetterlingskostüm – und das bereitete der blonden Beauty so einige Schwierigkeiten, wie sie Promiflash jetzt erklärte: "Sehen, Hören, Atmen, das alles war sehr schwer, vor allem in der ersten Sendung. In der ersten habe ich kaum was gesehen und deshalb musste ich auch von zwei Leuten auf die Bühne gebracht werden."

Das bekam auch Promiflash live während der Show mit. Von gleich zwei Helfern mussten die maskierten Kandidaten auf die Bühne begleitet werden. Auch unter den aufwendigen Kostümen den richtigen Bühnenausgang zu finden, fiel den Teilnehmern schwer: Das Monster, der Kudu und der Kakadu mussten mehrmals in die richtige Richtung geschoben werden, um den Weg zu finden.

