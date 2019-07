Und sie macht schon wieder das Rennen! Obwohl erst Juli ist, kann Sängerin Taylor Swift (29) bereits eine ziemlich positive Jahresbilanz ziehen. Während sich Fans im Vorfeld über die Singles “Me!” und “You Need To Calm Down” freuen durften, soll am 23. August ihr siebtes Album “Lover” erscheinen. Doch schon jetzt steht fest: Die 29-Jährige ist der weltweit bestbezahlte Promi in diesem Jahr!

Das Wirtschaftsmagazin Forbes veröffentlichte am vergangenen Mittwoch seine jährliche Hochrechnung. Taylors Einkommen wurde von dem Blatt auf stolze 185 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 164 Millionen Euro) geschätzt! Damit toppte die Musikerin ihren ersten Platz von 2016: Damals setzte Forbes sie mit einem Gehalt von 170 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 151 Millionen Euro) ebenfalls an die Spitze der Celebrity-100-Liste.

Auch Taylors “Reputation”-Tour ließ 2018 die Kasse klingeln. In 53 Stadien auf vier Kontinenten brachten die Konzerte Beträge in dreistelliger Millionenhöhe ein. Getoppt wurde der Erfolg noch vom Netflix-Deal: Der Streaming-Anbieter erwarb die Rechte an der Tour. Außerdem schloss die Sängerin Endorsement-Verträge mit Apple, AT&T und Coca-Cola ab.

Getty Images Taylor Swift auf der "TIME 100"-Gala im April 2019

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Getty Images Taylor Swift

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de