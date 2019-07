Wird ein The Masked Singer-Kandidat etwa enttarnt? Am Donnerstagabend geht die Musikshow, in dem kostümierte Promis gegeneinander antreten, in eine weitere Runde. Dabei begeistert der unbekannte VIP in dem Engels-Kostüm das Publikum mit einer rockigen Version von Helene Fischers "Atemlos". Schon zuvor waren sich einige Zuschauer sicher, dass hinter der Maskerade der Comedian Bülent Ceylan (43) steckt. Erhärtet sich nun dieser Verdacht?

Auf Twitter sind sich die meisten User mittlerweile einig – der Mannheimer steckt hinter der aufwendigen Verkleidung: "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass es Bülent Ceylan ist", glaubt ein User. Auch die Hinweise im Einspieler liefern für viele weitere Beweise: So gibt der Engel preis, dass er sich auf großen Bühnen wohlfühlt und anderer Herkunft, die sogar mit türkischer Musik belegt wird. Auch Faisal Kawusi (27), der in dieser Episode das Rate-Team unterstützt, ist dieser Meinung: "Ich würde meine Playstation darauf verwetten, dass das Bülent ist. Ich spüre es. Ich spüre seine Art", betont der Komiker.

Während Max Giesinger (30) auch auf Bülent tippt, hat Ruth Moschner (43) eine andere Spur: "Das ist Tom Beck (41). Da habe ich das Album von Tom Beck angehört, und der kann auch so gut in die Tiefen gehen." Collien Fernandes (37) hingegen hat keinen blassen Schimmer, wer es sein könnte.

Getty Images Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Getty Images Comedian Bülent Ceylan

Getty Images Faisal Kawusi 2018 in Köln

