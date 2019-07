The Masked Singer geht am Donnerstagabend in die nächste Runde! In der Musikshow treten Promis gegeneinander an – das aber vollkommen kostümiert. Nur die Stimme und wage Details über die Person geben Hinweise auf die Identität des Sängers. So sorgen die Auftritte der einzelnen Stars auch dieses Mal wieder für ein fleißiges Rätselraten bei Publikum und Jury-Team. Allerdings kommt Jurorin Ruth Moschner (43) bei den Zuschauern dabei überhaupt nicht gut an!

Auf Twitter sind die Zuschauer von der Moderatorin sichtlich genervt: "Ja genau, die Moschner kennt wieder alle und jeden und ist natürlich auch von jedem Promi der best friend. Halt einfach den Schnabel, Nervblondine", findet ein User harte Worte. Aber mit seiner Meinung steht er nicht alleine da: "Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich finde Ruth sehr anstrengend", kritisiert auch ein anderer Follower.

Doch Ruth ist nicht das einzige Jury-Mitglied, das im Netz bereits zerrupft wurde: Auch Max Giesinger (30) wurde in den sozialen Medien in der ersten Folge des Formats verspottet: "Das verstörendste bislang sind die viel zu tiefen Einblicke in Max Giesingers pelziges Dekolleté", urteilt ein Zuschauer über die Brustbehaarung des Sängers.

Getty Images "The Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel (M.) mit Schmetterling und Astronaut

Getty Images Moderatorin Ruth Moschner

Getty Images Max Giesinger bei "The Masked Singer"

