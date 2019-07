Kollegen, Freunde und Familie nahmen Abschied von Lisa Martinek (✝47). Die deutsche Schauspielerin kam vor knapp zwei Wochen im Italien-Urlaub infolge eines Herzstillstandes ums Leben – ein großer Schock für ihre Angehörigen. Auch die Schauspielwelt traf der Verlust sehr. Am heutigen Donnerstag fand in Berlin die Trauerfeier für die dreifache Mutter statt. Unter den Gästen befanden sich viele deutsche Stars und Kollegen.

Anja Kling (49), Kostja Ullmann (35), Anna Fischer (32), Katy Karrenbauer (56) – sie alle fanden sich am Nachmittag vor der Kirche am Ludwigkirchplatz in Berlin Wilmersdorf ein. Wie Bild berichtet, wurden allen am Eingang Rosen überreicht, bevor es dann zur Zeremonie ging, die nicht öffentlich war. Es sei klassische Musik gespielt worden und Freunde hätten Reden gehalten. Nach knapp einer Stunde hätte die Trauergesellschaft die Kirche wieder verlassen – die Rührung sei ihnen klar anzusehen gewesen.

Schon kurz nach dem plötzlichen Tod der 47-Jährigen bekundeten etliche Wegbegleiter ihr Beileid und zeigten sich komplett fassungslos. "Es berührt mich, weil sie eine von den guten deutschen Schauspielerinnen war. Ich habe sie unheimlich gemocht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen", bekannte Moderatorin Bettina Cramer (49) in einem Interview.

Christian Augustin / Getty Images Kostja Ullmann bei der Gamblers Night in Hamburg

Becher/WENN.com Schauspielerin Katy Karrenbauer

Christian Marquardt/ Getty Images Bettina Cramer bei einer Premiere in Berlin



