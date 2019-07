Schockmoment für Miley Cyrus (26) und ihre Familie! Am letzten Juni-Wochenende hatte die Sängerin neben anderen Stars auf der Bühne des Glastonbury Festivals gestanden. Mit ihrer heißen und fast schon schlüpfrigen Show heizte die Musikerin dem Publikum ordentlich ein. Von dem, was nur Stunden zuvor passiert sein muss, ließ sich Miley während ihres Gigs nichts anmerken: Ihr Flugzeug zum britischen Festival wäre beinahe abgestürzt!

In ihrem Podcast "Your Favorite Thing" soll Brandi Cyrus (32) laut Mail Online über die erschreckenden Minuten in dem Flieger gesprochen haben, in dem sie gemeinsam mit ihrer Schwester und ihrer Mutter Tish (59) gesessen habe. Es habe unerwartete Probleme gegeben: "Wenn ich nicht die starke Person in der Gruppe hätte sein müssen, hätte ich Angst gehabt, aber meine Mutter und Miley sind komplett durchgedreht." Miley habe auf ihrem Schoß gesessen und Trish habe ihre Hand auf der anderen Seite des Ganges gehalten: "Niemand sagte uns, was los ist." Selbst nachdem die angsteinflößenden Turbulenzen endeten, war der Albtraum für die drei Frauen noch nicht vorbei.

"Nachdem wir zehn Minuten herumgeflogen sind, sind wir zurück, um erneut zu landen. Und dann ist dieselbe verdammte Sache wieder passiert", soll sich Brandi erinnert haben. Ihre Mutter habe angefangen zu weinen und sagte, dass Noah alleine sei, wenn sie jetzt sterben würden. Der Flieger konnte glücklicherweise anschließend landen. Was die Ursachen für die Probleme gewesen sind, ist bisher nicht bekannt.

Getty Images Brandi Cyrus bei den iHeartRadio Podcast Awards 2019

Getty Images Miley Cyrus beim Glastonbury Festival 2019

Getty Images Miley Cyrus beim Glastonbury Festival 2019

