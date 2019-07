Herzogin Meghan (37) im Mama-Style! Erst vor wenigen Wochen wurden die einstige Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry (34) zum ersten Mal Eltern. Bei einem Polo-Turnier am Mittwoch zeigte sich die frischgebackene Mutter nun erstmals mit Baby Archie Harrison auf einem Event. Mit ihrem Söhnchen auf dem Arm flanierte die 37-Jährige über das Gelände und wählte dafür – natürlich – ein super-lässiges Outfit.

Meghans After-Baby-Kurven wurden von einem knöchellangen Maxi-Kleid der Designerin Lisa Marie Fernandez umspielt. Eigentlich hat das khakifarbene Dress noch einen passenden Taillengürtel. Doch den ließ die Ex-Suits-Darstellerin – vermutlich aus Gründen der Bequemlichkeit – einfach weg. Den lockeren Sommer-Look komplettierte sie mit einer schwarzen Sonnenbrille.

Herzogin Kate ist in ihrem rosafarbenen Kleidchen und den mittelhohen Espadrilles modisch das komplette Gegenteil. Wie schon so oft wählte die Dreifach-Mama ein schickes und klassisches Outfit. Nur welche Royal-Lady hat in diesem Fashion-Duell wohl die Nase vorn? Stimmt in unserer Umfrage ab, wessen Style euch besser gefällt.

SplashNews.com Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie Harrison, Juli 2019

James Whatling / MEGA Herzogin Kate im Juli 2019

