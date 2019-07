Ist die dritte Liveshow von The Masked Singer etwa zu heiß für Gastgeber Matthias Opdenhövel (48)? Am heutigen Donnerstagabend führt der beliebte Moderator einmal mehr durch die verrückte Gesangsshow mit maskierten Promis in den wildesten Kostümen. Promiflash ist live im Studio dabei und beobachtet, wie der 48-Jährige offenbar so richtig ins Schwitzen kommt – da muss Matthias sogar schon sein Hemd öffnen!

Die Sendung flimmert noch nicht mal eine Stunde über die Fernsehschirme und Matthias scheint es schon jetzt ziemlich warm zu werden: Wie Promiflash beobachten kann, fächelt sich der Host immer wieder mit seinen Moderationskarten Luft zu, während die Kamera gerade nicht auf ihn gerichtet ist. Bei so viel Hitze muss sogar sein oberster Hemdknopf seines schwarzen Anzugs dran glauben.

Na, wenn das so weitergeht, kommen die Fans vielleicht heute Abend sogar in den Genuss einer komplett entblößten Opdenhövel-Brust! Habt ihr auch bemerkt, dass Matthias offenbar ordentlich die Wärmedüse geht? Stimmt ab!

Getty Images "The Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel (M.) mit Schmetterling und Astronaut

Thomas Faehnrich / WENN.com Moderator Matthias Opdenhövel

Eva Napp/WENN.com Matthias Opdenhövel in der Talk-Show "Markus Lanz"

