Kate Mara (36) und Jamie Bell (33) ist ihr Elternglück deutlich anzusehen! Die beiden Schauspieler sind seit 2017 verheiratet. Rund ein Jahr später überraschten die Turteltauben mit der Baby-Neuigkeit. Ende Mai kam das erste gemeinsame Kind der beiden schließlich auf die Welt. Jetzt spazierten Kate und Jamie stolz über den roten Teppich – und die Hollywood-Beauty präsentierte ihren schlanken After-Baby-Body!

Kate begleitete ihren Mann zur Weltpremiere seines neuen Films "Skin" in Hollywood. Dafür schmiss sich die New Yorkerin mächtig in Schale – eine langärmlige Bluse im bunten Stilmix kombinierte sie zu einem Satin-Minirock mit Blumenmuster und schwarzen Pumps. Die zierliche Leinwandschönheit scheint nach ihrer Geburt schnell wieder zu ihrer alten Form gefunden zu haben. Mit offenem Haar und einem strengen Seitenscheitel posierte die 36-Jährige selbstbewusst für die Fotografen.

"Billy Elliot"-Darsteller Jamie wählte für den besonderen Abend einen klassischen, schwarzen Anzug, schwarze Lackschuhe und ein weißes Hemd aus. Ein stylisher Eyecatcher war seine Krawatte mit Polka Dots. Die Haare hatte der frischgebackene Papa mit ein wenig Gel lässig gestylt.

Getty Images Kate Mara im Juli 2019 in Hollywood

Getty Images Jamie Bell und Kate Mara im Juli 2019 in Hollywood

Getty Images Jamie Bell und Kate Mara im Juli 2019 in Hollywood

