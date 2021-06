Kate Mara (38) war beim Friseur! Als Schauspielerin schlüpft die gebürtige New Yorkerin immer wieder in die unterschiedlichsten Rollen. So verkörperte sie beispielsweise von 2013 bis 2018 die Journalistin Zoe Barnes in der erfolgreichen Netflix-Serie House of Cards. Doch auch privat scheint die Beauty auf Veränderungen zu stehen – zumindest, was ihr Äußeres betrifft. Erst im Februar begeisterte sie ihre Fans mit einem Pixie Cut. Und jetzt hat Kate sich ihre braunen Haare auch noch platinblond färben lassen!

"Neue Frisur", schreibt die 38-Jährige unter ihrem aktuellsten Instagram-Posting, das ihre neue Haarfarbe zeigt. Offenbar ist Kate mit dem Resultat ihres Umstylings megazufrieden. Auch ihre Community scheint die deutlich helleren Haare an ihr sehr zu mögen. "Das sieht so toll aus" oder auch: "Ich liebe diesen Look!", lauteten nur zwei der unzähligen Follower-Kommentare.

Manche Fans interpretieren jedoch auch etwas mehr in Kates Friseurbesuch hinein. "Warum blond? Ist das für einen Film?", fragt ein User neugierig. Bisher äußerte sich die Mutter einer kleinen Tochter aber noch nicht zum möglichen Grund ihrer Verwandlung.

Kate Mara, Schauspielerin

Kate Mara, US-amerikanische Schauspielerin

Kate Mara, Schauspielerin

