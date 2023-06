"Das Beste": Kate Mara schwärmt über ihr Leben als Mama

Kate Mara (40) spricht offen über ihr Leben als Zweifachmama! Im Juli vergangenen Jahres hatten die House of Cards-Darstellerin und ihr Mann Jamie Bell (37) bekannt gegeben, dass sie ihr zweites Kind erwarten. Etwa vier Monate später war es dann endlich so weit und die beiden Turteltauben durften ihren Sprössling in den Armen halten. Seitdem genießt die Schauspielerin ihr Leben als Zweifachmama in vollen Zügen!

"Es ist das Beste!", schwärmte die 40-Jährige in einem Interview mit E! News, während sie für ihren Auftritt in der neuen Staffel von Black Mirror warb. "Ich war hochschwanger, als wir diese Folge mit meinem kleinen Jungen gedreht haben. Es ist also cool, sich das anzusehen, denn in jeder Szene denke ich mir: 'Oh, in dieser Szene sind mindestens zwei von uns zu sehen'", erinnerte sich Kate zudem.

Auf Instagram hatte Kate die Geburt ihres zweiten Nachwuchses verkündet: "Habe vor einer Woche ein Baby bekommen. Hier sind seine Füße", schrieb sie unter einem Bild, auf dem die kleinen Füßchen ihres jüngsten Familienmitglieds zu sehen sind.

Getty Images Jamie Bell und Kate Mara im Oktober 2019

Getty Images Kate Mara, Schauspielerin

Instagram / katemara Die Füße von Kate Maras Sohn

