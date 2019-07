Hat Michael Wendler (47) etwa noch nicht komplett mit seiner Ehe und Ex Claudia Norberg abgeschlossen? Im Oktober vergangenen Jahres trennte sich der Schlagersänger nach 29 Ehejahren offiziell von seiner Frau. Inzwischen ist die 18-jährige Laura Müller (18) die neue Partnerin an Michaels Seite. Doch, obwohl die beiden keinen Hehl daraus machen, auf Wolke sieben zu schweben, bezeichnete "der Wendler" Claudia in einem Interview zuletzt immer noch als seine Frau!

Laura und Michael sind in wenigen Tagen in Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Anlässlich ihrer Teilnahme wurde das Paar von RTL interviewt und wurden gefragt, was Claudia zum "Sommerhaus"-Engagement der beiden sagt. Schrägerweise entfuhr dem Wendler dabei: "Bei meiner Frau bin ich mir unsicher, aber das ist mir auch egal, weil wir uns ohnehin in der Scheidung befinden, das Leben mit ihr liegt jetzt hinter mir".

Große Sorgen scheint sich Laura wegen der Anrede also nicht machen zu müssen. Denn erst kürzlich schwärmte der Wendler in einem anderen Interview, warum die beiden trotz 29 Jahren Altersunterschied so gut harmonieren. Wie findet ihr es, dass Michel Claudia noch "meine Frau" nennt?

