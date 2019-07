Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) strahlen bei ihrem Red-Carpet-Comeback! Das Ehepaar zeigt sich zum ersten Mal nach der Geburt ihres Sohnes Archie Harrison wieder zusammen bei einem öffentlichen Event. In London findet zurzeit die Premiere zur Neuverfilmung von König der Löwen statt, für das sich die Royals ordentlich herausgeputzt haben. Dabei treffen sie während der Veranstaltung auch auf Beyoncé (37) und Jay-Z (49).

Neben dem roten Teppich wurden die beiden Paare von den Fotografen abgelichtet. Der US-Sängerin und ihrem Ehemann steht die Freude über dieses Treffen ins Gesicht geschrieben, während die vier gut gelaunt miteinander plaudern. Dabei sticht die "Crazy"-Interpretin mit ihrem goldenen, bodenlangen Kleid mit hüfthohem Beinschlitz ganz besonders heraus. Die 37-Jährige ist aber nicht nur vor Ort, um Harry und Meghan zu treffen: Sie übernahm in der Disney-Produktion die Stimme der Löwin Nala.

Meghan betört an diesem Tag mit einem Look in Schwarz: Ihr A-Linien-Kleid mit Netz-Detail umschmeichelt ihre Mama-Kurven. Und auch ihr Gatte setzt auf einen eleganten, schwarzen Anzug mit Fliege und weißem Hemd.

Getty Images Beyoncé und Jay-Z bei der Premiere von "Der König der Löwen" in London

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Beyoncé bei der "Der König der Löwen"-Premiere

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Premiere zu "Der König der Löwen" in London

