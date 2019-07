Wie kam Herzogin Meghans (37) Look bei der Filmpremiere von König der Löwen an? Am heutigen Sonntag gibt die frischgebackene Mama an der Seite ihres Mannes Prinz Harry (34) ihr Comeback auf dem roten Teppich. Erstmals nach der Geburt ihres Sohnes Archie Harrison zeigt sich die 37-Jährige der Öffentlichkeit wieder in Abendgarderobe – aber kann der Style auch überzeugen? Die Promiflash-Leser sind sich da uneinig.

Das schwarze Cocktail-Dress, das Meghan trug, war nicht für alle die perfekte Wahl. In einer Promiflash-Umfrage fanden nur 44,8 Prozent der 1.329 Teilnehmer, dass Meghans Look wie immer superschön sei. 55,2 Prozent gaben an, dass das Outfit nicht ihrem Geschmack entspreche. Ganz klar, mit diesem Style spaltet die Royal die Fans. Das beweisen auch die Kommentare auf Instagram. Einige waren der Meinung, dass das Kleid unvorteilhaft sei und gar nicht gehe. Andere wiederum schwärmten: "Sie ist so eine verdammt hübsche Frau."

Seit ihrer Schwangerschaft zeigte sich Meghan schon mehrfach wieder in der Öffentlichkeit – aber nie in Abendkleidung. Als sie kürzlich ein Polospiel ihres Mannes besuchte, trug der einstige Suits-Star ein langes Maxikleid, dass ihre After-Baby-Kurven umspielte. Und auch bei ihrem Auftritt in Wimbledon setzte sie mit Jeans und Blazer auf einen lässigen Alltags-Style.

Getty Images Herzogin Meghan bei der Premiere von "Der König der Löwen" in London

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Europa-Premiere von "Der König der Löwen"

Anzeige

Splash News Herzogin Meghan und Archie im Juli 2019 in Binfield

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de