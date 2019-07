Herzogin Kate (37) ist ein echter Tennis-Fan: Zum dritten Mal lässt sich die Duchess of Cambridge nun schon beim legendären Turnier in Wimbledon blicken. Während Kate beispielsweise erst gestern gemeinsam mit Schwägerin Herzogin Meghan (37) und ihrer Schwester Pippa Middleton (35) am Court aufschlug, ist sie heute ebenfalls wieder in familiärer Begleitung: Kein Geringerer als Gatte Prinz William (37) gesellte sich zu Kate und scheint sich in Sachen Styling mit seiner Frau abgesprochen zu haben.

Hier haben sich zwei aber aufeinander abgestimmt! Das Prinzenpaar nahm vor wenigen Augenblicken am Ort des sportlichen Geschehens platz und macht in seiner hellblau-grauen Couple-Kombi eine ausgezeichnete Figur. Kates Kleid ist auf Taille geschnitten, zeigt den unteren Teil ihrer Waden und hat kurze Ärmelchen. Laut Daily Mail handelt es sich dabei um ein Dress der Designerin Emilia Wickstead und kostet umgerechnet rund 1.550 Euro. Dazu trägt die dreifache Mama eine ganz spezielle Ansteckschleife in Lila und Grün – ein Zeichen ihrer Schirmherrschaft für den All England Lawn Tennis & Croquet Club. William hat sich farblich perfekt an seine Liebste angepasst: Hose, Hemd, Krawatte – alles in verschiedenen Blautönen. Darüber kleidet den 37-Jährigen ein grauer Sakko.

Das finale, aktuell stattfindende Match, will sich selbst der Enkel der Queen nicht entgehen lassen! Seit 15 Uhr kämpfen der Schweizer Roger Federer (37) und sein serbischer Kontrahent Novak Djokovic (32) um den Titel – für Rekord-Grand-Slam-Sieger Federer wäre es bereits der achte Einzeltitel.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Wimbledon

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William beim Finale von Wimbledon 2019

Getty Images Roger Federer und Novak Djokovic beim Wimbledon-Finale 2019

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William beim Finale von Wimbledon 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate beim Finale von Wimbledon 2019

