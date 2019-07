Meadow Walker (20) gibt ihr Social-Media-Comeback! 2015 gab die Tochter des verstorbenen Hollywoodstars Paul Walker (✝40) ihr Debüt im Netz. Anlässlich des Geburtstags ihres Papas hatte sie süße Throwback-Pics mit ihm geteilt. Seitdem wurde es ruhig um die Beauty. Zuletzt hatte sie im März 2018 ein Foto veröffentlicht. Nun meldete sich Meadow endlich zurück in den sozialen Netzwerken – mit einem nachdenklichen Pic.

Am Samstag teilte die 20-Jährige auf ihrem Instagram-Account ein Bild von einem Fotoshooting. Ganz verträumt guckt die Brünette in die Kamera. Ihr schlichter Kommentar zu dem Beitrag: "Hi". Ob das nun heißt, dass das Model sich ab sofort wieder öfter bei seinen Fans melden wird? Die freuen sich jedenfalls mega über Meadwos Update. "Sie ist zurück" oder "Wow. Ich habe dich vermisst", schreiben ihre Follower unter dem Schnappschuss.

Der Tod ihres Dads war ein schwerer Verlust für die Beauty. Erst ein halbes Jahr nach dem verheerenden Unfall gab sie ein erstes Statement ab und bedankte sich für die Anteilnahme. "Meine Familie und ich wissen das wirklich zu schätzen", twitterte die damals 15-Jährige.

Instagram / meadowwalker Meadow und Paul Walker

Instagram / meadowwalker Meadow Walker, Paul Walkers Tochter

Instagram / meadowwalker Maedow Walker schirmt sich mit der Hand vor der Sonne

