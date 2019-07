Große Freude auf dem Red Carpet! Bei der Premiere der Realverfilmung von König der Löwen in London versammelte sich auf dem roten Teppich alles, was Rang und Namen hat. Neben Hollywood-Größen wie Beyoncé (37) oder Seth Rogen (37) mischten sich an dem Abend aber auch ein paar deutsche Stars unter die Gäste: Für Bachelor Andrej Mangold (32) ging auf dem roten Teppich letztendlich sogar ein Traum in Erfüllung!

Bei dieser Begegnung wurde selbst Andrej zum Fanboy! Der Basketballer traf am Rande der Filmpremiere auf keinen Geringeren als Superstar Pharrell Williams (46) und bat sein großes Idol kurzerhand um ein gemeinsames Selfie. "Was für ein grandioser Abend, der kaum mit Worten zu beschreiben ist!", freute sich der 32-Jährige in der Bildunterschrift zu einem Instagram-Foto, auf dem er lachend neben dem Erfolgsproduzenten steht. "Dieses Foto sagt allerdings eine Menge über diesen Abend aus, denn ich hatte die Chance, einen meiner absoluten Lieblingskünstler zu treffen", schwärmte er weiter – und auch auf dem Schnappschuss, der ihn im Smoking neben dem Megastar zeigt, wird deutlich: Der Hannoveraner hätte vor Freude platzen können.

Der heimliche Stargast des Abends war allerdings Herzogin Meghan (37). Die ehemalige Schauspielerin feierte nach der Geburt ihres Sohnes Archie ihr lang erwartetes Comeback auf den roten Teppich. Die gebürtige Amerikanerin und ihr Ehemann Prinz Harry (34) zeigten sich auf dem Event sichtlich entspannt und schienen sich unter anderem auch mit Queen Bey und ihrem Ehemann Jay-Z (49) blendend zu verstehen.

Instagram / dregold Andrej Mangold, "Der Bachelor" 2019

Getty Images Pharrell Williams im Juni 2019

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Beyoncé bei der "Der König der Löwen"-Premiere

