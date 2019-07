Es hat einfach nicht bei allen gefunkt! Am Montagabend flimmerte die neueste Folge von Bauer sucht Frau International über die deutschen TV-Bildschirme. Zwischen einigen Kandidatinnen und ihren jeweiligen Landwirten stimmte die Chemie jedoch nicht wirklich. Daher verließen auch diese Woche wieder einige Frauen die Show und traten den Heimflug an. Doch für welche der Damen ist das TV-Experiment schon wieder beendet?

Im Gespräch mit Jennika teilte Bauer Freddy seiner potentiellen Herz-Dame ganz direkt mit, dass er von seiner zukünftigen Frau erwartet, den Haushalt zu schmeißen. Das kam jedoch nicht so gut an: "Da haben wir dann ein großes Problem", antwortete die Teilnehmerin ganz offen. Wohl auch deswegen entschied sich Freddy am Ende gegen Jennika. In dieser Folge waren es jedoch nicht immer die Bauern, die eine Entscheidung trafen: Martha verließ Rüdigers Hof in Südafrika freiwillig, weil sie von ihrem Farmer nicht die erhoffte Aufmerksamkeit bekam.

Rüdiger war bei weitem nicht der einzige Landwirt, bei dem eine Dame von sich aus ihre Koffer packte: Auch Michaela hatte keine Lust mehr, noch länger bei ihrem Rainer zu bleiben: "Er ignoriert mich. Ich hatte das Gefühl, dass es ihm egal ist, ob ich da bin oder nicht", bemängelte auch sie die mangelnde Wertschätzung ihres Farmers. Besonders bitter kam es für Bauer Tom: Er wurde gleich von zwei Hofdamen verlassen. "Der Umgang mit Frauen – entweder du hast ihn nie gehabt oder du hast ihn in deinem Single-Dasein verloren", kritisierte Gabriele den 59-Jährigen scharf. Auch Mitstreiterin Siglinde konnte wohl keine großen Gefühle zu dem Betreiber einer Bananenplantage aufbauen und verließ den Hof.

