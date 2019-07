Die Bauer sucht Frau International-Teilnahme stand für Tom unter keinem guten Stern: Der 59-Jährige muss seine Kaffee- und Bananenplantagen in Costa Rica auch weiterhin alleine betreiben. Denn obwohl es zunächst so schien, als würde es besonders zwischen ihm und Laborgehilfin Siglinde funken, kassierte er am Ende sogar von ihr einen Korb. Auch Österreicherin Gabriele wollte nicht bei ihm bleiben.

Für Gabriele war der Landwirt einfach nicht Gentleman genug: "Du bist echt ein lieber Kerl. Aber der Umgang mit Frauen – entweder, du hast ihn nie gehabt oder du hast ihn in deinem Single-Dasein verloren", bemängelte sie. Daraufhin stand für die 55-Jährige fest: "Tom ist absolut zu schwach für mich. Ich bin eine starke Persönlichkeit. Damit kann er nicht umgehen." Der Verschmähte wirkte wenig beleidigt, nahm Gabrieles Einschätzung einfach hin und widmete sich ihrer Kontrahentin.

Siglinde bekam von ihm sogar die Einladung, ihren Aufenthalt auf seiner Farm um eine Woche zu verlängern – doch die Bayerin lehnte dankend ab. "Bei mir ist mehr freundschaftliche Chemie da. Ich mag dich sehr gern, aber für eine Partnerschaft reicht's nicht", erklärte sie dem gelernten Klavierbauer, der die zwei Abfuhren erstaunlich gelassen hinnahm: "Ich befürworte deine Ehrlichkeit! Es funkt oder es funkt nicht. Ich finde es ganz toll, dass ihr den Mut habt, das so zu sagen."

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Logo

RTL Bauer Tom aus Costa Rica

Instagram / ralf.herrmann.tv "Bauer sucht Frau International"-Farmer Tom und Bauernreporter Ralf

