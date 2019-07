Freddy will bei Bauer sucht Frau International die Richtige kennenlernen – oder vielleicht doch nur eine bessere Putzkraft? Nachdem Dekorateurin Christin bereits die Heimreise antreten musste, kämpfen nun noch Bürokauffrau Francis und Bäuerin Jennika um das Herz des Kuhhalters. Doch irgendwie scheint Freddy sich mehr von seiner Bequemlichkeit als von seinen Gefühlen leiten zu lassen. Denn für ihn steht klipp und klar fest: Seine Zukünftige muss den Haushalt schmeißen können!

"Hausarbeit ist nicht meine Stärke. Das heißt nicht, dass ich es nicht kann. Ich mach' es aber nicht gerne", erklärte der Kanadier Jennika beim Einzeldate. In Zukunft wolle er sich daher um die Landwirtschaft kümmern, während seine Partnerin für Ordnung im Haus sorgt. Auch das Zubereiten der Mahlzeiten falle in den Aufgabenbereich seiner Liebsten: "Kochen können ist auf jeden Fall wichtig und am liebsten hätte ich es, wenn die Frau immer kocht. Weil ich nicht so gut kochen kann." Diese Arbeitsteilung dürfte Herdenmanagerin Jennika jedoch kaum zusagen: "Ich bin eben eine Landwirtin und ich liebe die Arbeit draußen. Ich will nicht den ganzen Tag drinnen sein, putzen, aufräumen oder eben Essen kochen, was überhaupt nicht mein Ding ist."

Ist Konkurrentin Francis also die bessere Wahl für Freddy? Als er und Jennika von ihrem Date zurückkehrten, hatte die 26-Jährige gerade den Abwasch erledigt. "Es hat mich sehr gefreut, zu sehen, dass Francis schon abgespült, ein bisschen zusammengekehrt und ein bisschen mein Haus aufgeräumt hat, während sie alleine daheim war", zeigte sich der schüchterne Country-Fan ganz angetan. Das fiel auch den Zuschauern auf: "Sie macht Hausarbeit, also ist sie wohl jetzt schon seine Traumfrau", witzelte ein Twitter-User.

