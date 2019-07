Am Sonntagabend feierte der Streifen Der König der Löwen in London seine große Europa-Premiere. In der Real-Verfilmung des Zeichentrick-Klassikers leiht auch Seth Rogen (37) einem der Charaktere seine Stimme – der Schauspieler spricht in der englischen Version des Films das Warzenschwein Pumbaa. Als der Hollywood-Star über den roten Teppich am Leicester Square schritt, bot sich seinen Fans jedoch ein ungewohntes Bild: Seth hat anscheinend richtig abgespeckt!

Auf Instagram zeigen sich seine Supporter regelrecht begeistert von dem neuen Look. "Du siehst aus, als wärest du mit Photoshop bearbeitet worden!", bringt beispielsweise ein User seine Bewunderung für die Verwandlung des Kanadiers zum Ausdruck. Am 14. Juli präsentierte der 37-Jährige seine erschlankte Figur in einem schmalen, dunklen Anzug.

Der "The Interview"-Darsteller war jedoch nicht der einzige Promi, der bei der Film-Premiere die Blicke auf sich zog: Auch Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) besuchten das Event. Für das Royal-Paar war es der erste gemeinsame Red-Carpet-Auftritt seit der Geburt von Söhnchen Archie Harrison.

Getty Images Seth Rogen, Schauspieler

Getty Images Seth Rogen im Mai 2007

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Europa-Premiere von "Der König der Löwen"

