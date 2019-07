Kira ist hin und weg von Bauer sucht Frau International-Kandidat Rüdiger! Zwischen der Stewardess und dem südafrikanischen Viehzüchter stimmte die Chemie von Anfang an. Kira hat selbst lange Zeit in Südafrika gelebt und kennt die Gepflogenheiten des Landes und der Bevölkerung. Ein Grund, weshalb sich die beiden auf Anhieb super verstanden – und Kira alles schon nach kurzer Zeit durch die rosarote Brille sah!

Haben sich diese zwei also gesucht und gefunden? Schon bei ihrer Ankunft habe sich die Hessin total heimisch gefühlt – was allerdings nicht nur an ihrer südafrikanischen Lebenserfahrung gelegen haben dürfte. Bei einem romantischen Traktor-Date offenbarte sie Rüdiger: "Ich fühle mich sehr wohl hier. Schon die Begrüßung, das hat sich schon angefühlt, als wenn ich nach Hause komme." Sie empfinde seine Farm fast schon als Zuhause: "Ich habe das Gefühl, ich selbst sein zu können." Im Einzelinterview gab sie anschließend bis über beide Ohren strahlend preis: "Da ist schon ganz schön was los bei mir. Die Schmetterlinge sind nicht mehr einfangbar."

Ob Rüdiger diese rasante Liebesentwicklung abgeschreckt hat? Ganz im Gegenteil! Auch der 37-Jährige schien die Zweisamkeit mit seiner fünf Jahre jüngeren Bewerberin zu genießen: "Es ist definitiv schön, mal alleine zu sein mit Kira, weil ich es sehr gemütlich mit ihr finde. Ich fühle mich wohl, wenn ich in ihrer Gegenwart bin. Ich bin ganz schön aufgeregt."

TVNOW / Christoph Dittrich Bauer Rüdiger aus Südafrika

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Logo

Instagram / ralf.herrmann.tv Bauernreporter Ralf und "Bauer sucht Frau International"-Südafrikaner Rüdiger

