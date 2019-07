Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29) schweben im siebten Himmel! Ende Juni gaben sich die schöne Schauspielerin und der Musiker zum zweiten Mal das Jawort: In einer romantischen Zeremonie in Südfrankreich schworen die Turteltauben sich erneut die ewige Liebe. Nach der großen Sause urlauben die Frisch-Vermählten aktuell auf den Malediven, genießen ihre Flitterwochen – und präsentieren super-stolz und überglücklich ihre Eheringe!

Entspannte Kuscheleinheiten und ein verliebtes Grinsen: Neue Fotos, die die beiden auf Instagram veröffentlichten, und Paparazzi-Pics, die Daily Mail vorliegen, zeigen Sophie und Joe diese Woche in totaler Honeymoon-Laune. Schaut man genauer hin, blitzen an den Händen der beiden auch ihre Eheringe hervor. Während Joes linker Ringfinger von einem schmalen goldenen Schmuckstück geziert wird, wird der Trauring der Game of Thrones-Beauty zudem durch ihren auffälligen Verlobungsring ergänzt.

Die Märchenhochzeit der beiden hatte vor wenigen Wochen für jede Menge Aufregung gesorgt: Auch nach mehreren Tagen hatte es keine offiziellen Bilder des Brautpaars gegeben. Erst knapp fünf Tage nach der Trauung veröffentlichten Sophie und Joe einen ersten Schnappschuss.

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas

Instagram / sophiet Joe Jonas in den Flitterwochen

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Juni 2019

