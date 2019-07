Hinter Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) liegen turbulente Monate: Anfang Mai wurden die beiden zum ersten Mal Eltern – und darüber hinaus ist vor allem Harrys Terminkalender seit der Geburt seines Sohnes rappelvoll. Während sich seine Frau in den vergangenen Wochen eher zurückzog, nahm er einen öffentlichen Termin nach dem anderen wahr. Am Sonntag ging es für das Paar endlich mal wieder gemeinsam auf die Piste – und ihr Date haben Meghan und Harry offenbar sehr genossen.

People liegt ein Video vor, in dem die Herzogin ein spannendes Detail preisgibt. Als die royalen Turteltauben von Schauspieler und Produzent Billy Eichner (40) auf der Premiere des Films König der Löwen begrüßt wurden, soll Meghan schmunzelnd erklärt haben: "Es ist eine Date Night für uns." Und diese hat die 37-Jährige einem Insider zufolge in vollen Zügen ausgekostet. "Sie himmelte ihn an, daran bestand kein Zweifel. Sie küsste und streichelte ihn", wird der Informant zitiert.

Dass der Abend ganz nach Meghans Geschmack war, verriet auch ihre Ausstrahlung. Losgelöst lächelte sie für die wartende Presse und legte immer wieder einen Stop für einen kurzen Plausch ein. Für Sängerin Beyoncé (37) war sogar eine Umarmung auf dem roten Teppich drin.

