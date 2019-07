Er ist wieder vergeben! Jay Khan (37) hatte schon so einige prominente Damen an seiner Seite: Neben Dschungelcamp-Partnerin Indira Weis (39) war der Sänger in früheren Jahren auch schon mit Lena Gercke (31) zusammen – beide Beziehungen scheiterten jedoch. Nun scheint er sein privates Glück aber gefunden zu haben: In einem Interview hat der Songwriter jetzt verraten, dass er wieder in festen Händen ist!

In der ARD-Sendung Brisant offenbarte der Musiker nun, dass es eine neue Frau an seiner Seite gibt – um wen es sich bei seiner Liebsten handelt, wollte er jedoch nicht verraten: "Es ist nichts, womit ich hausieren gehe oder was ich an die große Glocke hänge. Weil ich dieses sehr kostbare, ultimativ Private auch mittlerweile für mich privat halten möchte", begründete der 37-Jährige seine Zurückhaltung in der TV-Show.

Erst vor Kurzem wurde gemunkelt, dass zwischen dem Briten und Ex-Bachelor-Girl Nathalia etwas laufen könnte – immerhin spielte die Brasilianerin in dem Musikvideo zu Jays neuer Single "Amor (Obsesión)" mit. Nachdem nun bekannt ist, dass der einstige US5-Star frisch verliebt ist, könnten diese Gerüchte möglicherweise noch einmal verstärkt werden.

ActionPress Lena Gercke im Juli 2019

ActionPress Jay Khan beim Raffaello Summer Day im Juni 2019

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Bachelor-Kandidatin 2019

