Nun rückt sie endlich mit der Sprache heraus! Gemma Atkinson (34) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Vor einigen Tagen wurden sie und ihr Freund Gorka Marquez zum ersten Mal Eltern. Bisher verriet die Schauspielerin jedoch nur, dass es sich bei dem Baby um ein Mädchen handelt. Nun postete die sie aber endlich das erste Foto des Mädchens und verriet zudem auch gleich den Namen!

Auf Instagram veröffentlichte die "Emmerdale"-Darstellerin nun einen niedlichen Schnappschuss ihrer kleinen Tochter, auf dem das Mädchen schläft und eine kleine, rosa Strickjacke trägt. Darüber hinaus teilte Gemma ihren Fans mit, auf welchen Namen ihr erstes Kind hören wird: Sie und ihr Verlobter tauften die Kleine Mia Louise. Schon kurz nach dem Post hagelte es zahlreiche Kommentare. "Glückwunsch, sie ist wunderschön", gratulierte beispielsweise ein User der frischgebackenen Mama.

In den ersten Wochen wird die 34-Jährige ihren Nachwuchs aber wohl erst einmal alleine großziehen müssen: Papa Gorka musste nämlich kurz nach der Geburt schon wieder abreisen. Der Profi-Tänzer ist aktuell noch bis Ende Juli mit seiner Tanz-Show "Here Come The Boys" auf Tour und muss sich daher wohl noch etwas gedulden, bis er sein neues Familienglück in vollen Zügen genießen kann.

Instagram / glouiseatkinson Mia Louise Atkinson, Tochter von Gemma Atkinson

