Was für tolle Baby-News! Seitdem bekannt ist, dass Gemma Atkinson (34) ihr erstes Kind erwartet, hält die "Emmerdale"-Darstellerin ihre Fans auf ihren Social-Media-Profilen regelmäßigen auf dem Laufenden. Dabei hatte die Schauspielerin auch keine Hemmungen, die Schattenseiten einer Schwangerschaft anzusprechen. So ist es kein Wunder, dass die gesamte Community auf die Geburt des Wonneproppen hinfieberte. Und tatsächlich hat das Warten nun ein Ende. Gemma und ihr Partner Gorka Marquez sind Eltern geworden.

Dass ihr Mädchen das Licht der Welt erblickt hat, verkündete die frischgebackene Mama jetzt stolz auf Instagram. "Unsere wunderschöne kleine Tochter wurde am Donnerstag, den 4. Juli, geboren und ich und Gorks könnten nicht glücklicher sein", schwärmte die 34-Jährige, die den Namen des Nachwuchses noch für sich behielt. Offenbar verlief die Entbindung nicht ohne Komplikationen. "Sie ist unglaublich und sie hat auf jeden Fall einen Auftritt hingelegt, der uns alle ziemlich erschreckt hat", schrieb sie weiter, ging dabei jedoch nicht ins Detail.

Mittlerweile scheinen Mama und Baby aber wohlauf zu sein – immerhin ging es schon nach vier Tagen Krankenhaus nach Hause. Auch der Neu-Papa meldete sich via Social Media zu Wort und widmete seiner Freundin liebevolle Zeilen: "Nachdem ich gesehen habe, was du alles mitmachen musstest, um unser kleines Mädchen auf die Welt zu bringen, habe ich dich noch mehr geliebt und respektiert. Was für eine Kämpferin du bist. Ich könnte nicht stolzer auf dich sein."

Instagram / glouiseatkinson Gorka Marquez und Gemma Atkinson

Instagram / glouiseatkinson Schwangere Gemma Atkinson

Getty Images Gemma Atkinson und Gorka Marquez im September 2018

