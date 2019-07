Ist das süße Geheimnis jetzt endlich gelüftet? Im vergangenen November wurde Diane Kruger (43) zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit The Walking Dead-Star Norman Reedus (50) bekam die deutsch-amerikanische Schauspielerin eine kleine Tochter. Ihr Babyglück behalten die Hollywood-Stars jedoch weitestgehend für sich: Schnappschüsse und Updates aus ihrem Familienleben sind eine absolute Seltenheit im Netz. Auch den Namen ihrer Prinzessin haben die Eltern bisher verheimlicht – doch nun hat Diane ihn möglicherweise ausgeplaudert!

Via Instagram gratulierte Norman seiner Auserwählten kürzlich zu deren 43. Geburtstag und veröffentlichte einige Schnappschüsse. Auf einem Foto sind die Ärmchen ihres Kindes zu sehen, das seiner Mami die Haare rauft – dementsprechend schmerzverzerrt ist Dianes Gesichtsausdruck auf dem Bild. Diane ließ es sich natürlich nicht nehmen, den Beitrag zu kommentieren: "Ich liebe dich und die kleine Etiquette so sehr", schrieb die Schauspielerin darunter – aber wen meint sie denn mit "kleine Etiquette"? Ist das etwa der ausgefallene Name ihrer Tochter?

Natürlich könnte es sich hierbei auch nur um einen ulkigen Spitznamen für ihr Baby handeln. Normans Follower sind jedenfalls gespaltener Meinung. Während ein User sich in den Kommentaren unter Dianes Nachricht sicher ist: "Oh, sie hat das Baby Etiquette genannt", meint ein weiterer: "Leute, das ist doch Quatsch! Das ist kein richtiger Name!" Was denkt ihr? Hat die Mama sich hier echt verplappert? Stimmt ab!

Instagram / bigbaldhead Diane Kruger und Norman Reedus

Instagram / bigbaldhead Diane Kruger mit ihrer Tochter

Instagram / bigbaldhead Diane Kruger und Norman Reedus

