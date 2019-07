Rainers Herz scheint eindeutig für Bewerberin Saskia zu schlagen – doch muss der australische Cowboy Kontrahentin Michaela das so sehr spüren lassen? Eigentlich wollte sie sich bei Bauer sucht Frau International Hals über Kopf verlieben. Stattdessen wurde die toughe Altenpflegerin von ihrem vermeintlichen Traummann bitter enttäuscht und hat am Ende sogar weinen müssen. War das Verhalten des Farmers etwa zu dreist?

Schon beim gemeinsamen Dinner mit Rainers Freunden hatte Michaela das Gefühl, Luft für den 60-Jährigen gewesen zu sein. "Er ignoriert mich. Ich hatte das Gefühl, dass es ihm egal ist, ob ich da bin oder nicht. Ich bin einfach Luft für Rainer. Das ist sehr schade", offenbarte sie in einem Einzelinterview. Nach ihrer Heimkehr sei das Spielchen sogar noch weiter gegangen: "Rainer hat mir klargemacht, dass er müde ist und ins Bett möchte. Dann hat er mich in mein Zimmer reingeschoben und die Tür zugemacht." Die Schleswig-Holsteinerin habe bereits geahnt, dass etwas zwischen dem Rodeoreiter und der Logistikerin läuft.

Am Morgen dann die Gewissheit: Michaela musste mit ansehen, wie Rainer und Saskia bei einer Tasse Kaffee Zärtlichkeiten miteinander austauschten – sich sogar küssten. Sie stellte den Pferdenarren zur Rede, der jedoch deutliche Worte fand: "Du bist eine tolle Frau, aber da war einfach gar nichts da. Und die Gefühle, die ich für Saskia habe – so was hab ich noch nie gefühlt! Und da muss ich mitgehen, mit meinem Herz." Michaela konnte es nicht fassen: "Ich gehe felsenfest davon aus, dass du die falsche Wahl getroffen hast", entgegnete sie sichtlich aufgelöst und verließ anschließend die Ranch.

