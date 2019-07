Das Kinderporno-Drama um R. Kelly (52) geht weiter! Nachdem sich der Sänger schon in der Vergangenheit wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs vor Gericht verantworten musste, wurde kürzlich bekannt, dass er erneut festgenommen wurde. Der Vorwurf in diesem Fall: R. Kelly soll im Besitz von rund 20 Videos sein, die ihn bei sexuellen Übergriffen an minderjährigen Mädchen zeigen. Derzeit sitzt der Amerikaner deswegen in Untersuchungshaft – und das soll vorerst auch so bleiben. Ein Richter hat jetzt entschieden: Dem Musiker wird keine Kaution gewährt – er muss weiter hinter Gittern bleiben.

Laut BuzzFeedNews urteilte der Richter in Chicago, dass eine Freilassung auf Kaution im Fall des Sängers nicht infrage käme. Damit gab er der Forderung der Staatsanwaltschaft statt, die eine Freilassung R. Kellys hatte verhindern wollen. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass der Musiker eine zu große Gefahr für junge Mädchen sei. Außerdem sei die Fluchtgefahr bei den 13 Anklagepunkten, die die Justiz derzeit beschäftigen, zu groß.

Der "I Believe I Can Fly"-Interpret soll vorerst so lange hinter schwedischen Gardinen bleiben, bis er sich in New York weiteren Vorwürfen stellen muss. Neben sexuellem Missbrauch und Kinderpornografie gehören auch Behinderung der Justiz und Erpressung zu den schwerwiegenden Anklagepunkten.

