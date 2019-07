Jay Khan (37) ist seit Kurzem wieder in festen Händen: Nachdem die Beziehungen zu Indira Weis (39) und Lena Gercke (31) in die Brüche gegangen sind, hat sich der Sänger eine neue Frau geangelt: Ihr Name ist Jessie und sie studiert in Berlin. Mit der 23-jährigen Blondine hat der gebürtige Brite jetzt wohl das große Los gezogen – denn Jay schwärmt in den höchsten Tönen von seiner Herzdame!

"Sie ist mein Ruhepol und Anker, hat einen tierisch guten Geschmack für Klamotten und Musik. Sie begleitet mich und war auch immer im Studio dabei", erzählt der 37-Jährige im Bild-Interview begeistert. Jessie dürfe auch als Erste Jays neue Songs hören. Ob die Turteltauben bei so viel Vertrauen zueinander wohl schon den nächsten Schritt gegangen sind und zusammen wohnen? "Wir sind noch nicht zusammengezogen, aber sie ist ja fast täglich bei mir. Es fühlt sich gut an", erklärt Jay.

Vor gemeinsamen Auftritten schreckt Jay bislang zurück – er hat auch noch kein Paar-Foto via Social Media gepostet. Seine vergangenen öffentlichen Beziehungen hätten ihn umdenken lassen: "Ich habe aber aus der Vergangenheit gelernt und ich möchte nicht mehr alles teilen, was bei mir in meinem Leben passiert", betont der Ex-US5-Star.

P.Hoffmann/WENN.com Jay Khan beim Schlagerolymp 2018 in Berlin

Sebastian Reuter/Getty Images Jay Khan bei "Entdecke Mexiko" in Berlin

Instagram / shadesofjay Sänger Jay Khan

