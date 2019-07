Sarah Harrison (28) kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus – kein Wunder, immerhin liegen hinter der ehemaligen Bachelor-Kandidatin aufregende Tage. Ihre Freundinnen entführten sie für ein verlängertes Wochenende nach Rhodos, wo die Mädels gebührend ihren Junggesellinnenabschied feierten. Eine gelungene Überraschung für Sarah, die allerdings einen klitzekleinen Wer­muts­trop­fen mit sich brachte. Während sie Griechenland unsicher machte, hielt Töchterchen Mia Rose (1) in München die Stellung. Umso glücklicher ist Sarah nun, ihre Kleine endlich wieder knuddeln zu können.

"Hab sie so sehr vermisst", schreibt die 28-Jährige zu einem zuckersüßen Video in ihrer Instagram-Story. Auf dem Clip sieht man, wie Sarah ihr Mädchen glücklich in die Arme schließt und sie abknutscht. Und auch die Einjährige hatte offenbar gewaltig Sehnsucht nach ihrer Mama und genießt die Kuschel-Session im Bett offensichtlich in vollen Zügen. Aber natürlich geht auch Papa Dominic (28) nicht leer aus – auch er bekommt von der YouTuberin eine öffentliche Liebeserklärung. "Glücklich, ich liebe dich so sehr", kommentiert sie einen Couple-Boomerang.

Lange können die drei ihre Familienzeit allerdings nicht auskosten, denn schon steht das nächste Abenteuer auf dem Programm: Sarah, Domi und Mia ziehen um! Zwar hat der 28-Jährige während des Trips seiner Frau fleißig alle Kisten und Kartons gepackt, doch die lassen sich schließlich nicht alleine in die neue, größere Wohnung tragen.

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison im Januar 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

