Ist Sarafina (24) jetzt etwa keine Wollny mehr? Am vergangenen Samstag heiratete die Tochter von Silvia Wollny (54) im Beisein ihrer Liebsten endlich ihren Langzeitverlobten Peter Heck (26). Am Mittwochabend strahlte RTL II nun die kirchliche Hochzeit in einer Die Wollnys-Spezialfolge. Die Sondersendung beantwortet auch eine wichtige Frage, die mit Sicherheit viele Fans ganz besonders interessiert: Werden Sarafina und Peter Wollny oder Heck heißen?

Gleich zu Beginn der Ausgabe wird klar: Die 24-Jährige wird ihren berühmten Nachnahmen nicht ablegen. Stattdessen ist der frisch gebackene Ehemann ab sofort nicht nur ganz offiziell Teil der XXL-Fernsehfamilie – die Off-Stimme der Show verrät auch, dass der Bräutigam zukünftig mit "Peter Wollny" unterschreiben werde. Über die Namenswahl scheint Sarafina richtig glücklich zu sein: Ihr neuestes Instagram-Bild, auf dem das Brautpaar jeweils eine weiße Taube in der Hand hält, kommentiert sie vor wenigen Minuten mit "Mr. und Mrs. Wollny".

Jetzt, da sie den gleichen Nachnamen tragen, hoffen sie, dass es auch endlich mit dem Nachwuchs klappt: Die Turteltauben wollen am liebsten zwei eigene Kids bekommen und ein weiteres adoptieren. Seid ihr überrascht, dass Peter Sarafinas Namen angenommen hat? Stimmt in der Umfrage ab!

RTL II; "Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" Sarafina Wollny und ihr Mann Peter bei ihrer Hochzeit

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-Star

Instagram / peterheck.2010 Sarafina und Peter Wollny

