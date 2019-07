Ist Evelyn Burdecki (30) etwa tatsächlich das The Masked Singer-Monster? Schon seit Show eins kursiert dieser Tipp unter den Fans. Die amtierende Dschungel-Queen soll sich bei der verrückten Gesangsshow unter dem niedlichen pinken Kostüm verstecken. Die Promis dürfen natürlich nicht verraten, ob sie tatsächlich bei dem TV-Event dabei sind. Aber hat Evelyn sich jetzt mit ihrem neuesten Post etwa doch verplappert?

Auf Instagram teilte die Blondine jetzt ein Bild, dass sie vor einem Schaf-Gehege zeigt. So weit so gut. Was die Gerüchteküche so richtig zum Brodeln brachte, war allerdings ihr Kommentar zu dem Pic. "Ihr Lieben, schaut mal, ich habe ein kleines Monster gefunden! Ist das nicht süß?! Manchmal wäre ich auch gern so klein und könnte immer auf den Arm, weil man einfach so klein und so süß ist, wie dieses kleine Felllappen hier! Das sind die Waffen eines Minimonsters!", schrieb sie zu ihrem Post. Ist das etwa ein Hinweis auf das "The Masked Singer"-Monster?

Dementiert hat Evelyn ihre Teilnahme an der Show bisher noch nicht. Im Promiflash-Interview meinte sie auf die Frage, ob sie in dem bunten Plüschkostüm steckt nur: "Munkelt mal weiter... Ich will die Überraschung nicht zerstören."

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Monster

Anzeige

Detlef Zmeck / Future Image / ActionPress Evelyn Burdecki bei der Fashion Show von Guido Maria Kretschmer

Anzeige

ActionPress Evelyn Burdecki, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de