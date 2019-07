Es ist erst wenige Wochen her, dass Costa Cordalis (✝75) im Kreise seiner Liebsten verstorben ist. Infolgedessen hatte sich Daniela Katzenberger (32) in den Tagen nach dem Tod ihres Schwiegervaters aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und ihre Social-Media-Aktivitäten eingestellt. Ein erster Post nach langer Stille ließ vermuten, dass die Blondine langsam wieder aktiv werden würde. Die Internet-Rückkehr des trauernden Reality-TV-Stars kam allerdings nicht bei allen gut an – unter dem Foto erntete Dani fiese Kommentare. Jetzt reagiert sie auf die Hate-Attacke im Netz.

"...und ja, ich lächle", untertitelt Daniela ein Selbstporträt auf Instagram. Die Mutter einer Tochter blickt darauf verträumt an der Kameralinse vorbei und trägt ein leichtes Lächeln auf den pink geschminkten Lippen. Mithilfe des Hashtags "hatersgonnahate" macht sie klar, an wen sich diese Botschaft richtet. Sie legt offenbar keinen Wert auf die Meinung derjenigen, die ihr vorwerfen möchten, nicht intensiv genug zu trauern. Und auch ihre Mama Iris Klein (52) macht in einem Kommentar unter dem Foto deutlich: "Das Leben muss weitergehen. Und Sophia darf in lächelnde Augen von euch sehen. Trauern tun wir alle im Herzen!"

Und mit dieser Meinung steht sie nicht alleine da: Nachdem Dani bereits prominente Unterstützung in Person von Ex-Love Island-Beauty Chethrin Schulze (27) erhalten hatte, scheint ihr auch der Beistand der Fans gewiss. "Irgendwann muss man auch wieder lächeln dürfen" und "das Äußere zeigt nicht, wie es innen aussieht" sind nur zwei Beispiele für die unterstützenden Haltung in den Kommentaren ihrer Community.

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / iris_klein_mama TV-Gesicht Iris Klein

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze

